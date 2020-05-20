Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1179 kişi daha yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 1179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 17 bin 971'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı. Brezilya her geçen gün artan ölü ve vaka sayısıyla salgının yeni merkez üssü konumuna geldi.

DÜNYADA EN FAZLA VAKAYA SAHİP 4'ÜNCÜ ÜLKE

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka tespit edilen 4. ülke konumunda bulunuyor.