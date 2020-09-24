Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi

Brezilya'nın Itapema kentinde meydana gelen korkunç olayda, ismi açıklanmayan bir kişi kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Josieli Lopes'in (36) yemeğine zehir koydu. Zehirlenen kadın, bebeğini emzirince ikisi de yaşamını yitirdi. İsmi açıklanmayan kişinin eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

HASTANEYE GÖTÜRECEĞİM DİYEREK ORMANA GÖMDÜ

Yaşanan trajik olayda katil koca, kendisini kötü hisseden anne Lopes'i hastaneye götürme bahanesiyle yola çıktı. Hastaneye gitmek yerine anne ve bebeğin cansız bedenlerini bir ormana gömdüğü ortaya çıktı.

POLİS VERDİĞİ İFADEDE CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Katil koca polise verdiği ifadede, eşinin yediği ete zehir karıştırdığını ancak bu zehrin bebeğe geçeceğini düşünmediğini söyledi. Kimliği açıklanmayan koca, yaşadıkları evden yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rio dos Cedros bölgesine giderek eşi ve bebeğinin cansız bedenlerini ormanlık bir alana gömdü. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alınan cani koca, işlediği cinayeti polise itiraf etti.