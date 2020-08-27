Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü aktör Brad Pitt, Fransa'nın Le Castellet Havaaalanı'nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte görüntülendi. 56 yaşındaki aktörün özel jetiyle ABD'den Fransa'nın Charles de Gaulle Havaalanı'na gittiği, oradan da küçük havaalanı Le Castellet'e geçtiği öğrenildi.

ŞATODA KALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Pitt'in, Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alıp Fransa'nın güneyine gittiği öğrenildi. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu'nda kaldığı düşünülüyor.

'ÖPÜŞÜYORLARDI VE KADINA AŞIK GÖRÜNÜYORDU"

OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken 'aşık gençler' gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, "Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi" dedi.