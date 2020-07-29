Bayram öncesi Bozcaadalı turizmcilerden vatandaşa uyarı: Rezervasyonsuz yola çıkmayın

İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Sektör temsilcilerinden Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, ilçedeki konaklama tesislerinin neredeyse dolduğunu, bu yüzden gelmeyi düşünenlerin rezervasyon yaptırmaları gerektiğini ifade etti.

"MASKE GİBİ KURALLARA DİKKAT EDİN"

Bayram tatili öncesinde 4 bin 300 konaklama tesisindeki doluluk oranı yüzde 95'e ulaştığını söyleyen BOZTİD Başkanı Erkan Yavuz, "Farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada ilçesi özellikle bayramlarda büyük ilgi görüyor. Bu yüzden turistlerin sıkıntı çekmemeleri için rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Misafirlerimizden rezervasyon yaptırmadan Bozcaada'mıza gelmemelerini ve geldiklerinden de maske, sosyal mesafe gibi kurallara da dikkat etmelerini istiyoruz. Adamızda şu anda 4 bin 300 resmi konaklama kapasitemiz var. Yüzde 95'i doldu" dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRIZ"

Restoran işletmecisi Cenk Kayhan, "Her bayram olduğu gibi, bu Kurban Bayramı'nın da yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Tüm Ege sahilleri doluymuş. Bozcaada'da yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Biz de restoranımızla kurban bayramına hazırız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

Bayram hazırlıklarına devam ettiklerini belirten kafe işletmecisi Fahri Bulut ise, "Bozcaada olarak Kurban Bayramı'na hazırız. Temmuz ayı başından bu yana gözle görünen bir yoğunluk var. Kurban Bayramı'nda da bu yoğunluğu fazlasıyla yaşayacağız. Hatta bayramdan sonraki haftada bir yoğunluk bekleniyor. Adaya gelecek tatilcilerimizinden pandemi süresince sosyal mesafeye dikkat etmeleri, maske takmaları ve dezenfektan kullanarak, kurallara dikkat etmelerini istiyoruz. Keyifli bir tatil geçirmelerini diliyoruz" dedi.