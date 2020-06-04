Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde Ömer A., sabah saatlerinde işe gitmek için otomobiline yöneldiği sırada hayatının şokunu yaşadı. 20 V 9105 plakalı otomobilinin 4 lastiğinin de olmadığını fark etti.

HIRSIZLAR, OTOMOBİLİ TAŞ VE TAHTA ÜZERİNE KOYDU

Otomobilin 4 lastiğini gece saatlerinde çalan hırsızlar, aracı ise taş ve tahta parçalarının üzerinde koydu. Otomobili o halde gören Ömer A., polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.