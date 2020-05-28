Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından olan ve 124 yıldır düzenlenen Boston Maratonu, koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez koşulmayacak.
28.05.2020 23:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:45
ABD'de bu yıl 124'üncüsü düzenlenmesi planlanan Boston Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, daha önce 14 Eylül'e ertelendiği duyurulan maratonun iptal edildiği belirtildi.
124 YILLIK TARİHİNDE İLK KEZ KOŞULMAYACAK
Böylece, 1896 yılında başlayan Boston Maratonu, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulamayacak.
ABD'nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da koşulan maraton için bu sene 30 binden fazla kişi kayıt yaptırmıştı.