Bostancı'da denize atlayan kadın, 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı

İstanbul Bostancı Sahili'nde denize atlayan kadın, yaklaşık 2 bin 500 metre açıkta kurtarıldı. Denizden çıkmak istemeyen kadın bu haliyle Sahil Güvenlik ve DAK-SAR (Denizde Arama Kurtarma) ekiplerini şaşırttı. Tehlikede olduğunu fark etmeyen kadın ekiplerin 1 saat süren çabaları sonucu ikna edilerek denizden kurtarıldı.

YÜZEREK 2 BİN 500 METRE AÇILDI

Olay geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Bostancı Sahili'nde meydana geldi. İddialara göre bir kadın denize atladı. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar yetkili birimlere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri ile DAK-SAR ekipleri tarafından denizde arama çalışmaları yürütüldü. Denize atlayan kadın, yüzerek gittiği 2 bin 500 metre açıkta ekipler tarafından bulundu.

HAYATININ TEHLİKEDE OLDUĞUNA BİR TÜRLÜ İNANMADI

Kadının yanına giden DAK-SAR ekibi, aynı zamanda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine ve destek için yola çıkan diğer 'gönüllü botu'na haber verdi. Fakat, yanına gelen 3 bot personelinin tüm ikna çabalarına rağmen kadın suda kalmaya devam etti. DAK-SAR gönüllüsü, büyük çaba harcayarak kadını hayatının tehlikede olduğu konusunda ikna etti. Bota çıkarılan kadın 112 sağlık ekibine teslim edildi.