Yargıtay, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak istediği eşinin aracına GPS koyan adamı suçlu buldu

İzmir'de geçen yıl meydana gelen olayda, B.B. isimli genç adam, eşi A.B.'nin kendisini aldattığı iddiası ile ayrılmaya karar verdi. İkili mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini beyan etti.

Eşine tazminat ve nafaka vermek istemeyen B.B., eşinin kendisini aldattığını kanıtlamak için sahibi olduğu araca GPS cihazı taktırıp, torpido bölümüne kayıt cihazı yerleştirdi. Aracı kullanan genç kadın, kamerayı fark edip savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Soruşturma sonunda savcılık, genç adamın özel hayatını ihlal etmediğini ileri sürdüğü eşiyle evlilik birliğinin devam ettiği, bu nedenle taraflar arasında özel hayatın gizliliğini ihlal edecek suç olmadığını belirtip soruşturmayı takipsizlik kararıyla tamamladı. Genç kadın, takipsizlik kararına itiraz etti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyayı yeniden inceleyen Yargıtay; eşi tarafından kiminle, ne için, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla eşinin bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına rıza göstermeden GPS cihazıyla takip edip müdahale ettiği ve evlilik birliğiyle eşlerin hiçbir sınır olmaksızın birbirlerini sürekli gözetleyebileceği ve denetleyebileceği anlamına gelmeyeceğini belirtip kararı bozdu.