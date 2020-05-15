Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Aksaray'da 23 yaşındaki bir kadın, boşanmak üzere olduğu kocası tarafından çocuklarının gözü önünde boğazından ve vücudunun 4 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında yaşayan Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşi Selda'yı 1'i kız 2 çocuğunun gözü önünde boğazından bıçakla yaraladı.

EVDEKİ ÇOCUKLAR POLİSİ ARADI

Evdeki çocukların durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başaran'ın cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olayın ardından kaçan Harun Başaran'ın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Selda ve Harun Başaran'ın, boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.