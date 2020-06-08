Son dakika: Boşandığı eşini ayağından vurup evde 5 çocukla rehin alan eski eşi, polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ü.A., çocuklarını göremediği iddiasıyla eski eşini rehin aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Ü.A'nın eşini ayağından vurduğu ve sağlık ekiplerinin eve girmesine izin vermediği öğrenildi.

ESKİ EŞİNİ, 5 ÇOCUKLA BİRLİKTE REHİN ALDI

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A'nın evinin kapısına giden Ü.A, zorla içeri girdi. Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİ

Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu evde 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

EKİPLER İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Polis ekipleri, Ü.A'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A'yı ikna etmeye çalışıyor.