Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 184 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketler sıralamasında ise ilk sırayı 37 milyar 531 milyon lirayla Koç Holding aldı.
28.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:07
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 28 Nisan gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında ilk sırayı 37 milyar 531 milyon lirayla Koç Holding alırken, ikinci sırada 34 milyar 902 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı. Üçüncü 34 milyar 397 milyon lirayla BİM oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)