Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, 28 Nisan gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında ilk sırayı 37 milyar 531 milyon lirayla Koç Holding alırken, ikinci sırada 34 milyar 902 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı. Üçüncü 34 milyar 397 milyon lirayla BİM oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.531.291.140 1,03 Garanti Bankası 34.902.000.000 0,65 Bim Mağazalar 34.397.880.000 8,12 ASELSAN 31.190.400.000 2,31 Enka İnşaat 30.950.000.000 0,79 Akbank 30.680.000.000 0,57 Turkcell 30.558.000.000 1,69 Ereğli Demir Çelik 27.720.000.000 0,91 Türk Telekom 25.690.000.000 2,72 İş Bankası (C) 22.319.851.200 0,38 Tüpraş 21.586.135.040 1,67 Ford Otosan 21.458.146.500 4,60 İskenderun Demir Çelik 19.865.000.000 1,23 Yapı ve Kredi Bankası 17.738.807.696 0,43 Sabancı Holding 16.159.999.134 0,49 Türk Hava Yolları 14.697.000.000 0,36 Vakıflar Bankası 11.400.000.000 0,35 Şişe Cam 11.295.000.000 0,77 Koza Altın 11.071.500.000 1,92 Arçelik 10.872.466.818 1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)