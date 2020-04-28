Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
28.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:48
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 184 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.531.291.140
|1,03
|Garanti Bankası
|34.902.000.000
|0,65
|Bim Mağazalar
|34.397.880.000
|8,12
|ASELSAN
|31.190.400.000
|2,31
|Enka İnşaat
|30.950.000.000
|0,79
|Akbank
|30.680.000.000
|0,57
|Turkcell
|30.558.000.000
|1,69
|Ereğli Demir Çelik
|27.720.000.000
|0,91
|Türk Telekom
|25.690.000.000
|2,72
|İş Bankası (C)
|22.319.851.200
|0,38
|Tüpraş
|21.586.135.040
|1,67
|Ford Otosan
|21.458.146.500
|4,60
|İskenderun Demir Çelik
|19.865.000.000
|1,23
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.738.807.696
|0,43
|Sabancı Holding
|16.159.999.134
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.697.000.000
|0,36
|Vakıflar Bankası
|11.400.000.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.295.000.000
|0,77
|Koza Altın
|11.071.500.000
|1,92
|Arçelik
|10.872.466.818
|1,13
Kaynak: AA