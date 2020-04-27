Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana yükseldi. Böylece BİST 100 endeksi 11 Mart'tan sonra yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.

GEÇEN HAFTAYI 98.758,96 PUANDAN TAMAMLADI

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.

'BİST'TE 106.000 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR'

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını bildirdi. Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti. BoJ, devlet tahvili alım programında sınırı kaldırırken, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti. Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.