Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,34 artışla 100.086,33 puana yükseldi. Böylece endeks, 1,5 ay sonra yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı.
27.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:19
Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana yükseldi. Böylece BİST 100 endeksi 11 Mart'tan sonra yeniden 100 bin puanın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.
GEÇEN HAFTAYI 98.758,96 PUANDAN TAMAMLADI
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.