Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan azalarak 108.792,72 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN ENDEKS SPOR OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile turizm oldu.

108.000 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra ABD'de açık iş sayısı, toptan eşya satış ve stokları verilerinin takip edileceğini belirtti. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.