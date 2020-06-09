Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puana geriledi
09.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:32
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan azalarak 108.792,72 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
EN FAZLA DEĞER KAZANAN ENDEKS SPOR OLDU
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile turizm oldu.