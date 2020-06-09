HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,77 azalışla 108.792,72 puana geriledi

09.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:31

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 844,36 puan azalarak 108.792,72 seviyesine inerken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA DEĞER KAZANAN ENDEKS SPOR OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile turizm oldu.

108.000 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Analistler, öğleden sonra ABD'de açık iş sayısı, toptan eşya satış ve stokları verilerinin takip edileceğini belirtti. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Ekonomi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı Ekonomi
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı Ekonomi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu Ekonomi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu Ekonomi
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 372 liradan işlem görüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Bu ilçelerde evi olanlar yaşadı! Konutlar üç ayda büyük değer kazandı
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
Son dakika: Benzin ve motorine büyük zam geldi
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Konut sektöründe kredi faizleri düşerken, fırsatçılar yüzde 30'a varan zam yaptı
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da yetiştirilen şelengon sebzesi üç derdin devası
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 371 bin 500 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Türkiye'nin Brezilya'ya ihraç ettiği yerli solunum cihazları Sao Paulo'ya ulaştı
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Son dakika: İşten çıkarılıp işsizlik maaşı alamayanlar için nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Milli Piyango'nun yeni oyunu Banko Piyango'nun ilk çekilişi bu akşam yapılacak
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Leyla Güven Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şahan Gökbakar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Ayasofya Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsa, günün ilk yarısında geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:32:03. #1.15#
title