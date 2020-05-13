Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti
Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olan 3 çocuk annesi 35 yaşındaki iş insanı Ayşe Aydın, Göynük Belediyespor'daki görevinden ayrıldı.
13.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:54
Ocak ayında Bölgesel Amatör Lig 6'ncı grupta mücadele eden Göynük Belediyespor'un olağan kongresine tek liste çıkarken, başkanlığa Ayşe Aydın seçilmişti.
"KULÜPLE SORUNLARIM VARDI"
Müteahhitlik yapan ve kafe işleten Ayşe Aydın, Bolu'nun ilk kadın futbol kulübü başkanı olmuştu. 3 çocuk annesi Aydın, görevinden ayrıldı.
DHA'nın telefonla ulaştığı Ayşe Aydın, "Kulüpte sorunlarım vardı. Bıraktım" dedi.