Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı
22.10.2020 12:41 | Güncelleme: 22.10.2020 16:45
Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretinde maske takmayan 2 trafik polisine ceza kestirdi.
İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, kentin turizm merkezlerini incelemek için Bolu'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un valilik programı sırasında görevli 2 trafik polisinin maske takmadığını gördü.
YASAL İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİ
Erdoğan, telsizden anons yaparak, maske takmayan 2 trafik polisi hakkında gerekli yasal işlemin yapılmasını istedi. Emniyet müdürünün talimatı üzerine 2 trafik polisine, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle idari ceza uygulandı.