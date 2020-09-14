Boğazda tepki çeken doğum günü partisi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin doğum gününü boğazda kutladı.

14.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:26

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin doğum gününü boğazda kutladı. Sosyal medya kullanıcıları sosyal mesafenin unutulduğu partiye tepki gösterdi.

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Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, yine bir parti ile sosyal medyanın gündemine geldi. Geçtiğimiz haftalarda Aral doğum günü için İstanbul Boğazındaki evinde büyük bir parti vermiş, eğlenceden kısa süre sonra Aral'ın yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine partiye katılan ünlüler panik yaşamıştı.

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral çifti bu kez de Şevval Şahin'in yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla partide buluştu. Şahin'in 21'inci yaş günü nedeniyle düzenlenen partide sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Boğazda düzenlenen parti, sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları çifti sorumsuzlukla suçladı. - İSTANBUL