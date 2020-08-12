Bodrum'da kadınların Niye bakıyorsunuz kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Bodrum'da 3 kadının, 2 esnaf kadına saldırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda kafasına bardakla vurulan kadınlardan birinin yüzüne 6 dikiş atıldı, diğeri de aldığı darbelerle başından ve göğsünden yaralandı.

"NİYE BAKIYORSUNUZ?" DİYEREK ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Olay, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda yaşandı. İddiaya göre, Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir mekanda çalıştıkları iddia edilen A.A., S.D. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bölgede bir GSM firmasının işletmeciliğini yapan 20 yıllık esnaf Ü.Ç. ve arkadaşı N.S.'ye "niye bakıyorsunuz" diyerek üzerine yürüdü. 3 kadından biri elindeki alkol bardağını Ü.Ç.'nin başına vurdu. Daha sonra 3 kadın hep birlikte 2 kadına saldırdı.

TARAFLAR İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kavgayı önlemeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra polis ekiplerinin gelmesiyle taraflar ayrıldı ve ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KADINLARDAN BİRİNE 6 DİKİŞ ATILDI, DİĞERİ İSE BAŞINDAN YARALANDI

Olayda yüzünden yaralanan ve kaşı açılan esnaf Ü.Ç.'ye 6 dikiş atılarak, 10 gün iş göremez rapor verildi. Başından ve göğüs bölgesinden yaralanan N.S.'ye de 10 gün rapor verilse de şahıs işi dolayısıyla 2 gün rapor aldı. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kadından S.D.'nin de hafif şekilde elinden yaralandığı belirlendi.