Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ TESTLER YAPILACAK

Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde de UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmış, virüsün bulaştığı üç futbolcunun Angel di Maria, Leonardo Paredes ve Neymar olduğu iddia edilmişti.