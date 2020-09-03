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Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

Arjantin ekibi Boca Juniors'ta 18 futbolcuda koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada çarşamba günü yapılan testlerde 18 futbolcuda sonucun pozitif çıktığı, futbolcuların izolasyon ve tedavilerine başlandığı belirtildi.

03.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:44

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımdaki sağlık kontrolleri sonucu 18 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve bunlardan 4'ünün hafif semptomlar gösterdiği belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ TESTLER YAPILACAK

Futbolcuların protokollere uygun şekilde karantinaya alındığı ve gelecek günlerde yeni testler yapılacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde de UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti PSG'de 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklanmış, virüsün bulaştığı üç futbolcunun Angel di Maria, Leonardo Paredes ve Neymar olduğu iddia edilmişti.

Boca Juniors'ta 18 futbolcu koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

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