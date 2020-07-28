Bitcoin kaç tl oldu? 2020 güncel 1 Bitcoin (BTC) ne kadar? 1 Bitcoin kaç dolar?

Elektronik para birimlerinden en değerlisi Bitcoin'dir. Bitcoin son yıllarda normalde 8-10 bin dolar bazında değişiyordu. Fakat doların artmasıyla birlikte tl cinsinden Bitcoin'in fiyatı da artmış oldu. Peki güncel 1 Bitcoin (BTC) kaç tl ve kaç dolara eşittir?

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ TL OLDU?

2020 yılı 28 Temmuz tarihi itibariyle 1 Bitcoin 74.840,95 Türk Lirası (yetmiş dört bin sekiz yüz kırk tl) olmuştur.

28 Temmuz 2020 Salı 1 BTC fiyatı : 74840 TL / 10838 dolar

1 BİTCOİN (BTC) KAÇ DOLARA EŞİTTİR?

1 Bitcoin dolar olarak ise şuanda 10.834,10 ABD Doları'na eşittir. Yani 28 Temmuz 2020 salı günü 1 BTC 10.834,10 dolara eşit olmuştur.

BTC NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

Aslında BTC hep bu civarlarda seyrediyordu. Fakat doların artmasıyla birlikte BTC'nin tl bazındaki değeri de böylelikle artmış oldu. 1 BTC dün 68 bin tl idi bugün ise 75 bin tl oldu. Yani 1 günde 7 bin tl artış göstermiş oldu. Fakat BTC'deki bu yükseliş doların artmasından dolayı oldu diyebiliriz.

1 BİTCOİN'İN (BTC) GEÇEN YILLARDAKİ GÖRE FİYATLARI

Temmuz 2020 1 BTC fiyatı : 74 bin tl

Temmuz 2019 1 BTC fiyatı : 53 bin tl

Temmuz 2018 1 BTC fiyatı : 39 bin tl

Temmuz 2017 1 BTC fiyatı : 9 bin tl

Temmuz 2016 1 BTC fiyatı : 2 bin tl

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş vb. birimlerle bir bağlantısı olmayan e-para birimidir. Dünyanın en pahalı kripto para birimidir. Şuanda yaklaşık olarak 9 bin dolar civarındadır. Kısaltması BTC olarak yazılır.

Bitcoin ilk olarak 2009 yılında Japon yazar Satoshi Nakamoto tarafından çıkarılmıştır. Fakat çoğu kaynağa göre çıkaran isim takma isimdir. Gerçek ismi henüz bilinmemektedir. Bazı kesimler Bill Gates, Elon Musk vb. gibi dünyaca ünlü iş adamlarından birinin kripto parayı ilk çıkardığı düşünülüyor.