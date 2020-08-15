Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? Bisiklet tarihçesi

Bisikletin nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edildiği, bulunduğu çok merak ediliyor. Bu bağlamda sizler için bisikletin gerçek tarihçesini araştırdık. Ödevlerinizi bu sayfa altından yapabilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar dileriz.

BİSİKLET NEDİR? ESKİ İSMİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca'daki "bicyclette" kelimesinden geçen bisiklet; 'Tekerlekleri pedal aracılığıyla ayakla döndürülen binek aracı.' anlamına gelmektedir. TDK'ya göre diğer isimleri 'çiftteker, derrace ve velespit' şeklindedir.

Bisiklet'in eski ismi : Velespit

Diğer bir tanıma göre bisiklet; motorsuz ya da elektrik motorlu, 2 veya 3 tekerlekli, pedalları olan insan gücü ile pedal çevrildiğinde ilerleyen bir ulaşım aracıdır. Bisiklet kısa mesafede çok etkili bir ulaşım aracıdır. Bisiklet sürmek hem ekonomik hem de sağlıklı olduğu için çok tavsiye edilmektedir.

Bisikletin genel olarak türleri şu şekildedir:

BMX bisiklet

Dağ bisikleti

Şehir bisikleti

Çift kişilik bisiklet

Tur bisikleti

Yol bisikleti

Bisiklet genellikle çocuklar ve gençler tarafından tercih edilse de orta yaşlı ve yaşlı kesimler de bisiklet kullanmaktadır. Mesela köy, kasaba gibi yerlerde kısa mesafeli ulaşımlar için bisikletler tercih edilir. Örneğin camiye gitmek için, markete gitmek için, akraba ziyaretine gitmek için köy gibi yerlerde bisiklet kullanılabilir.

BİSİKLET NEREDE, NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN İCAT EDİLMİŞTİR?

Dünya üzerinde bilinen ilk 2 tekerlekli araç, 6 Nisan 1818 tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde Baron Karl de Drais de Sauerbrun (Karl Von Drais) tarafından sergilenmiştir. Sergilenen bu aletin adı 'Drezin' dir. Bu alette hareket edebilmek için alete binen kişinin yerden destek alması ve ayakları ile ilerletmesi gerekir. Yani ilk bulunan bisiklet pedalsız olarak icat edilmiştir. Fakat sonradan 1839 yılında İskoç Kirk Patrick McMillan pedalı buluyor ve bisiklet bugünkü görünümündeki gibi oluyor.

Tarihteki ilk bisiklet (Karl Von Drais'in bisikleti)

Bisiklet ne zaman icat edildi : 1818 yılında

Bisiklet ilk kim tarafından icat edildi : Karl Von Drais

Bisiklet nerede icat edildi : Fransa (Paris)

Fakat başka bir rivayete göre bisiklet ilk kim tarafından icat edilmiştir nerede bulunmuştur tam bir fikir birliği yoktur. Yani ileri sürülen tarihler yanlış olabilir. Yapılan araştırmalara göre bisiklet tek bir kişi tarafından icat edilmemiş, tarih içerisinde birçok farklı değişim ile günümüze kadar gelmiştir. Örneğin rivayete göre Da Vinci'ye ait olduğu sürülen bisiklet tablosu varmış. Fakat çok sonradan bunun sahte çizim olduğu anlaşılmış. Buna ek olarak 18. yüzyılda icat edilen hızlı at arabası bisiklete benzese de bu alet bisikletin icadı olarak kabul edilmemektedir.

Günümüzdeki bisikletlere benzeyen alet ise ilk olarak 1861 yılında Fransa'da geliştirildi. Michaux ve oğlu Ernst ikisi birlikte geliştirdikleri bu mekanizmaya "Velospid" adını verdiler. Tahtadan yapılan Velospid'ler zamanla geliştirildi, tekerlekleri lastikle kaplandı ve diğer gelişmelerle birlikte günümüzdeki halini aldı.

KISACASI; Bisiklet ilk olarak Karl Von Drais tarafından 1818 yılında Fransa'da icat edilmiştir. Ardından zamanla değişime uğramış, pedal ve vites eklenmiş ve bugünkü halini almıştır. Yani ilk başta 2 tekerlekli pedalsız olarak icat edilmiştir. Sonrasında zamanla geliştirilmiş ve bugünkü halini almıştır.

BİSİKLETİN TARİHÇESİ

Bisikletin icadı konusunda tarihçiler ve araştırmacılar arasında kesin bir fikir birliği yoktur ve ileri sürülen tarihler tartışmalıdır. Bisiklet, tek bir mucit tarafından icat edilmemiş tam tersine tarih içerisindeki pek çok farklı çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İtalyan ressam Leonardo da Vinci'ye ait olduğu ileri sürülen 1492 tarihli bir bisiklet karalamasının 1960'lı yollarda Codex Atlanticus'a eklenmiş sahte bir çizim olduğu anlaşılmıştır. 1790'lı yıllarda icat edilen vélocifère veya célérifère isimli hızlı at arabası aracı, bisikletin atalarından biri olarak kabul edilmemektedir.

Binicisi tarafından itme gücü sağlanan (yani pedalsız olarak icat edilen) iki tekerlekli ve kanıtları tartışmalı olmayan ilk taşıt, Alman Baron Karl von Drais de Sauerbrun tarafından icat edilmiştir. Karl von Drais, 1817 senesinde icat ettiği aracı 14 km boyunca kullandı ve 1818 yılında Paris'te sergiledi. Von Drais, aracını Laufmaschine (koşu makinesı) olarak isimlendirdi, çünkü tahtadan yapılmış aracın sabit bir gidonu vardı, fakat hareketi sağlamak için pedâlleri yoktu. Yani binen kişi ayakları ile ilerletmesi gerekiyordu. Binici, ayakları ile yerden güç alıyor, bir denge tahtası binicinin kollarını destekliyordu. Fakat zamanla bu isim yerine draisienne ve velosipede isimleri daha çok popüler hâle gelmiştir. Draisienne kelimesi günümüzde birden fazla dilde tren rayları üzerinde ray boyu kas gücüyle hareket eden aletler için kullanılır. Von Drais aracının patentini almıştır, fakat çok kısa süre içerisinde bu aletin kopyaları Avusturya, Birleşik Krallık, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pek çok ülkede türemeye başlamıştır.

Bisikletin gelişimi

Londralı Denis Johnson, Karl von Drais'in koşu makinesinden bir tane satın aldı ve İngiltere'de patentini alarak bu aleti geliştirdi. Bu aletten 300 adet üretip "yaya at arabası" adıyla piyasaya sürmüştür. Bu araç, "hobi atı" adıyla ünlenmiştir. Karikatüristler, bu aracı "züppe atı" olarak tanımlıyor ve yoldan geçenler, binicilerle alay ediyorlardı. Hobi atının sadece düzgün, düz yollarda rahatça kullanılabiliyor olması, emniyet ve güvenlik endişelerini gündeme getirdi ve araca ilgi zamanla azaldı, ardından 6 ay içerisinde gözden düştü. Drais ve Johnson'ın çabaları, iki tekerlekli bisikletin hareket hâlinde iken dengede kalabileceğini ispatlasa da sonraki 40 yıl boyunca çalışmalar üç ve dört tekerlekli bisikletler üzerinde yoğunlaşmıştır.

İlk büyük oranda seri bisiklet üretimi "Michaux Company" yani "Michaux Şirketi" tarafından yapılmıştır. Şirket, senede 140 adet bisiklet üretiyordu. Bisikletin ilgi görmesi, o dönemde yer alan bazı devletlerin de dikkatini çekmiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa Savunma Bakanlığı bisiklet üretimini desteklemiş ve 1871'de imal edilen bisikletler, Almanya ile o zaman yapılan savaşta kullanılmıştır.

Trufaut, içi boş kauçuk lastiğini icat etmiş ve bu bisikletlerde kullanılmaya başlanmıştır. Bu icadın ardından İskoçya'da eşit çapta tekerlekleri olan komple kadrolu, bilyalı ve millî bisikletler yapılmıştır. Sonrasında da ortadan katlanan portatif bisikletler piyasaya sürülmüştür.

İrlanda ülkesinde 1888 senesinde havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bu durum bisiklet endüstrisini geliştirmiştir. Fakat bisiklet üretiminde kullanılan malzemenin fiyatının fazlalığı, işçilik maliyetlerinin fazla olması nedeniyle bisiklet halka inememiştir. Yani üst kademedekiler alıp kullanabiliyordu. Sonrasında 19. yüzyılın bitimine doğru sanayileşme, fabrikaların artması ve seri üretimin hızlanmasıyla birlikte maliyetlerde düşüşler yaşanmış, bisikletin geniş kitlelere ulaşmasını sağlanmıştır. Böylelikle bisikletleri herkes satın almaya başlamıştır. Özellikle Avrupa kıtasında yer alan Belçika, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'daki bisiklet fabrikaları, bisikletin bu ülkelerde yaygınlaşmasına ve bisiklet sporunun gelişmesine katkı sağlamıştır.

Ayrıca bisikletler bazı ülkeler tarafından askeri ordu için de kullanılmıştır. Mesela II. Dünya Savaşı'nda Avrupa ülkeleri, bisikleti orduları içerisinde kullanmıştır. Ordunun hızının artması maksadıyla askerler tarafından da kullanılmıştır.

BİSİKLET SÜRMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Düzenli bisiklet sürmenin sağlık açısından çok faydaları vardır. Bisikletin yararlarını saymakla bitmez. Bisikletin en bilindik faydaları nelerdir şimdi onları yazalım: