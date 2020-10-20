Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı

Muş'ta tanınan Elmani aşiretinin sevilen isimlerinden olan Muş Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Şah Karakaya'nın oğlunun düğünü görkemli bir şekilde yapıldı. Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin kabul edildiği düğünde, genç çifte 1,5 kilogram altın ve 300 bin TL civarında para takıldı.

40 DAKİKA BOYUNCA TAKI TÖRENİ

Ceren ve Seyfi Karakaya çiftinin 1 saatlik düğününde, takı töreni 40 dakika sürdü. Tören de pasta da kesildi.Oğlunun düğününe katılanlara teşekkür eden baba Mehmet Şah Karakaya, "Pandemi nedeniyle zorunlu olarak davetli sayısını sınırlı tuttuk. İsterdim ki saatlerce süren bir düğün yapalım. Bir saate zor sığdırdık. Umarız bu hastalıktan kısa sürede kurtuluruz" diye konuştu.