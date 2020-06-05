Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Avdallaı Mahallesi'nde koronavirüse yakalanan bir kişinin, filyasyon ekiplerince yapılan çalışma sonucu 15 kişiye daha virüs bulaştırdığı tespit edildi. Mahalle karantina altına alındı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI, HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, alış veriş için gittiği Diyarbakır'dan döndükten sonra yüksek ateş ve öksürük şikayeti çekmeye başladı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, Dicle Üniversitesi Pandemi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

15 KİŞİNİN DAHA TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI

Hemen çalışma başlatan filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişileri de belirleyerek, test yaptı. 15 kişinin de test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Jandarma, mahalleyi giriş-çıkışlara kapattı. Filyasyon ekiplerinin çalışması devam ederken, mahallelinin ihtiyaçlarını, Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.