Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi

Türkiye ile Irak sınırındaki Habur kapısında koronavirüs testine giren tır şoförleri izdiham oluşturdu ve virüse adeta davetiye çıkardı.

25.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:18

Türkiye'den Irak'a ve Irak'tan da Türkiye'ye git-gel yapan TIR şoförlerinin koronavirüs (kovid-19) testi için Habur sınır kapısında oluşturdukları izdiham büyük tepki topladı.

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VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARDILAR

Test kuyruğunda birbirlerini ezerek sosyal mesafeyi hiçe sayan şoförler, videoyu izleyen kişilerde büyük paniğe neden oldu. Görüntülerde virüse adeta davetiye çıkarıldığı görülürken, video sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Irak'a geçen şoförler, birkaç gün sonra tekrar Türkiye'ye dönecek.