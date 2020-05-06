Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bulunan iki bakkalı bir hayır sever ziyaret ederek, veresiye defterlerindeki yaklaşık 20 bin lira borcu ödedi.

VATANDAŞLAR HAYIRSEVERE DUA ETTİ

Mahallede bakkal işleten Burak Kurt, dükkanına gelen bir hayırseverin 30 kişinin yaklaşık 10 bin lira borcunun tamamını ödediğini söyledi.

Borçlarının ödendiğini duyan mahalle sakinlerinin önce şaşkınlık yaşadığını belirten Kurt, sonra hayırsevere dua ettiğini aktardı.

"ZENGİN FAKİR AYIRT ETMEDEN HERKESİN BORCUNU KAPATTI"

Diğer bakkalı işleten Murat Yılmaz da Ilıca Mahallesi'nin 150 hanelik bir mahalle olduğuna işaret ederek, "Hayırsever, veresiye defterindeki zengin fakir ayırt etmeden herkesin borcunu kapattı. Herkes duacı." diye konuştu.

"İMKANI OLAN HERKESİN YAPMASI GEREKİR"

Bakkaldan alışveriş yapan mahalle sakinlerinden Hüsamettin Çiçek de hayırsevere dua ederek, "Çok güzel yapmış, helal olsun. İmkanı olan herkesin yapması gerekir. Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Seyit Ahmet Ünal da bu tür hayırseverlerin sayılarının artması temennisinde bulunarak, "Veren de borcu ödenen de birbirlerini tanımıyor. Olması gerektiği gibi. Allah razı olsun, Allah sayılarını artırsın." ifadesini kullandı.