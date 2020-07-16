Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı

Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'a yönelik destek açıklamasında bulunan Ukrayna'nın, Erivan Büyükelçiliği Ermeni protestocular tarafından saldırıya uğradı.

16.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:16

Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup protesto düzenledi. Taşnak Partisi üyesi gençlik kollarına ait olduğu belirtilen grup, ellerinde Ukrayna karşıtı pankartlar taşıdı.

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Ardından Ukrayna'nın meşhur borş çorbasının bulunduğu tabakları büyükelçilik binasına fırlatan protestocular, Ukrayna ve Azerbaycan aleyhinde slogan attı.

UKRAYNA, AZERBAYCAN'A DESTEK ÇIKMIŞTI

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasından sonra Ukrayna Dışişleri Bakanlığından 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, Tovuz bölgesine yönelik yapılan topçu ateşleri sonucunda Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki artan gerilimden derin endişe duyduğu belirtilmiş, taraflara itidal çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, "Ukrayna tarafı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan sınırlarında egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde durumun siyasi olarak çözülmesini savunuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamadan sonra Ukrayna'nın Erivan Büyükelçisi Ermenistan Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.