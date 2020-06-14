Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremde vatandaşın tepkisi: Süphanallah, süphanallah

Merkez üssü Bingöl Karlıova olan Kandilli'ye göre 5,8 AFAD'a göre 5,7'lik deprem birçok çevre ilde hissedilirken vatandaşlar sarsıntılar esnasında dua ettikleri anları kaydetti.

"SÜPHANALLAH, YARABBİ MUHAFAZ ET"

Sosyal medyada paylaşılan videoda bir vatandaş yeni yaptığı inşaatın sallandığı anları çekerek "Beşik gibi sallanıyor şu anda. Süphanallah, süphanallah. Yarabbi sen muhafaza et memleketimizi, milletimizi vatanımızı. İnşallah bir şey yoktur." diye dua ettiği görüldü.

BİRÇOK ÇEVRE İLDE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.