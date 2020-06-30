Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde 2 Temmuz gününden itibaren maske takma zorunluluğu getirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2 Temmuz gününden itibaren kent genelinde maske takmanın zorunluğu olduğu bildirildi. Açıklamada, "Bingöl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 2 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilimiz genelinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 61'e yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu iller şöyle:

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.