Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi

Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde annesi pazara giden çocukların 3 katlı binanın çatısında dut topladığı görüldü. Vatandaşların büyük korku yaşadığı anlarda herhangi bir kaza yaşanmaması sevindirdi.

VATANDAŞLARIN UYARISIYLA EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Yaşanabilecek tehlikeyi düşünmeyen çocuklar sürünerek ağaca doğru yanaşıp dut toplamaya başladı. Bir süre çatıda dut toplayan çocukları gören vatandaşlar şaşkına döndü. Çocuklar çevrede bulunan vatandaşların uyarmasıyla dikkatli bir şekilde çatıdan evlerine geri döndü. Yürekleri ağızlara getiren olay, bir olumsuzluk yaşanmadan sonuçlandı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.