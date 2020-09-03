Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın korona testi pozitif mi çıktı? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl?

Vücut kırgınlığı sebebiyle koronavirüs testi yaptıran Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Semiha Yıldırım kaç yaşında? Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım'a koronavirüs nasıl bulaştı?

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım, emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi. 1954 doğumlu Yıldırım,Çekmeköy'de ''Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulu'' adında bir okulun sahibidir.

SEMİHA YILDIRIM'IN KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU POZİTİF Mİ?

Binali Yıldırım resmi twitter hesabından konu ile ilgili; "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır."

BİNALİ YILDIRIM VE SEMİHA YILDIRIM'A KORONAVİRÜS NASIL BULAŞTI?

Yapılan açıklamalardan sonra virüsün nasıl bulaştığı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Binali Yıldırım Karasu Nehri'ne gitti. Acemoğlu köprüsü yakınlarında hazırlanan botlara binmiş; yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 2 saat rafting yapmıştı.