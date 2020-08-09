Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek

200'ün üzerinde ülkede ve bölgeden görülen yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 20 milyona, ölü sayısı ise 730 bine yaklaştı. Tüm dünya dört gözle pandemiyi sonlandıracak aşının bulunmasını beklerken, ABD'li milyarder iş insanı Bill Gates'ten küresel salgının zengin ve fakir ülkelerde aynı anda sonlanamayacağı uyarısı geldi. Gates, pandeminin zengin ülkelerde 2021 sonunda, dünyanın geri kalanında ise 2022'nin son aylarında biteceğini söyledi.

Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla koronavirüse karşı tıbbi araştırma ve aşı programlarını finanse eden Gates, bununla birlikte tahmini gerçekleşse bile salgının tüm ülkelerdeki ekonomik büyüme, çocuk felci ve HIV ile mücadelede ilerleme açısından yıllar öncesine götürdüğünün farkında olduğunu söyledi.

ÇİN VE RUSYA UYARISI

Wired dergisine açıklamalarda bulunan, Çin ve Rusya konusundaki endişelerini de dile getiren Gates, buradaki aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

TRUMP'A ELEŞTİRİ

Bununla birlikte, Gates, ABD'nin test sistemini sert bir şekilde eleştirerek Başkan Donald Trump ve yönetiminin durumu ele alış şekline dair hayal kırıklığını dile getirdi.

Ancak Gates, ölçek ve üretim sorunları nedeniyle, geliştirilmekte olan bazı aşıların muhtemelen yalnızca daha zengin ülkelerde etkili olacağını belirtti.

"KARAMSAR OLMANIZA GEREK YOK"

Öte yandan 64 yaşındaki iş insanı, "Aşı ve tedavi çalışmaları oldukça iyi, bu inovasyon nedeniyle karamsar olamanıza gerek yok. Doğal bağışıklık oluşana kadar 5 yıl boyunca bu hastalık ara ara ortaya çıkacak. Fakat, hem hayvan deneylerinden, hem de birinci klinik testlerinden alınan veriler hastalığın aşı ile önlenebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.