Bill Gates koronavirüs açıklaması: Pandemi bitmeden milyonlarca insan hayatını kaybedecek!

Bill Gates, ''Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, Koronavirüs'ün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.'' ifdelerini kullandı. Pandemi sürecinde en çok etkilenen ülkeler hangileri?

BİLL GATES KORONAVİRÜS HAKKINDA NE DEDİ?

The Economist'eaçıklamalarda bulunan Microsoft kurucusu ünlü iş insanı, corona virüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini dile getirdi. Bu durumdan en çok sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeler etkilenecek.

Öte yandan Gates, ''Pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, Koronavirüs'ün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak" dedi.

Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde bulunuyor. Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını belirtmişti.

ABD, KORONAVİRÜS MÜCADELESİNDE NE DURUMDA?

Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft'taki görevini bırakan Bill Gates, ABD'nin salgınla mücadelesinihakkında şunları söyledi:

"Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik. Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük. Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim."

Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.