Bilim Kurulu yüz yüze toplandı! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Kurban Bayramı öncesi yüz yüze toplantı. 90 günlük aranın ardından yüz yüze gerçekleştirecek toplantının ardında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Koronavirüs ile ilgili son verileri paylaşacak olan Koca'nın Kurban Bayramı önlemleriyle ilgili de konuşması bekleniyor.

SOYLU İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Koca, dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelerek Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik" demişti.