Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin

Türkiye, koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasının ardından 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme sürecine girdi. Yeni süreçle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere Bilim Kurulu Üyeleri ve salgınla ilgili araştırma yapan uzman isimler her fırsatta maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyenin önemine vurgu yapıyor.

Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü de, Twitter hesabından maske kullanımının önemi ilişkin yeni bir paylaşım yaptı, önemli uyarılarda bulundu.

"CEZAİ MÜEYYİDE MUTLAKA UYGULANMALI"

Tevfik Özlü paylaşımında, otobüs, dolmuş gibi toplu taşıma araçları ile diğer kalabalık ve kapalı alanlarda uyarıya rağmen usulüne uygun bir şekilde maske takmayan kişilere cezai müeyyidenin mutlaka uygulanması gerektiğini ifade etti.

"HERKESİ RİSKE ATIYOR"

Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mesafenin korunmasının güç olduğu böyle dar, kalabalık alanlarda maskesiz Kovid-19 taşıyıcısı bir kişi, orada bulunan kişileri riske atmış oluyor; onun yüzünden araçtakiler temaslı olarak 14 gün izolasyona alınabiliyor, hastalanabiliyor. Buna kimsenin hakkı yok"