Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden edinilecek bir kod ile şehirler arası yolculuk yapılabileceğini söylemişti.

"KONTROLLÜ SOSYALLEŞMEYE ÖNEMLİ KATKISI OLACAK"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tevfik Özlü paylaşımında, "HES kodu uygulaması, uçak, demiryolu veya otobüsle seyahat yanında toplu organizasyonlara katılma, kalabalık salonlara girme sırasında da bulaş riskini azaltmak amacıyla kullanılabilir. Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HES KODU NEDİR?

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak. HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Ulaşımda risk taşımadığını belirten belgeler istenecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kişiye özel üretilecek HES kodunun bilet üzerine eklenmesi 18 Mayıs 2020 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi. HES kodu sorgulaması için HES kodu ile birlikte yolcu kimlik numarası (TCKN, Pasaport vb.), iletişim bilgisi (telefon ve e-mail alanlarının her ikisi de) ve doğum tarihi zorunlu alanlar olarak doğru ve eksiksiz olarak girilecek.