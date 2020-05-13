Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı bir televizyon programında, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ikinci dalganın yaşanma ihtimaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ BİRİNCİ DALGAYI ATLATAMADIK"

"İkinci dalga riski var, bütün dünya bunu konuşuyor. Ama bizdeki ya da Rusya'daki durum farklı" diyen Tevfik Özlü, Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatamadığını belirtti. Özlü, "Bizim şu an riskimiz daha ziyade birinci dalgada bir gecikme, duraklama, ya da geriye dönüş olabilir mi… Rusya'da ve Avrupa'da da durum böyle" dedi.

ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERİN İŞE YARADIĞINI GÖRDÜK

Prof. Dr. Özlü, Güney Kore, Singapur, Çin'in birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiklerini belirterek, "Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var. Ancak şunu söylemekte yarar var. İkinci dalganın birinci dalga kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum. Çünkü biz virüsü tanıdık ve virüs karşısında daha deneyimliyiz, daha güçlüyüz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak etkin bir aşı bulununcaya kadar virüs hep bir yerlerde olacak ve bizi tehdit etmeye devam edecek. İkinci dalga korkusu her zaman olacak" ifadelerini kullandı.