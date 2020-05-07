Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmalı mekana gitmem, güvenli değiller

Haber Global yayınına katılan Prof. Dr. Özlü alışveriş merkezi, berber ve kuaförlerin yeniden açılması kararını yorumladı. AVM'lerin kapatılması ve yeniden açılmasının idari bir karar olmadığını hatırlatan Özlü, şunları söyledi:

"Eskisi gibi bir AVM hareketliliği sanıyorum olmayacak. Restoranlar, kafeler, oyun yerleri gibi yerler yine kapalı olacak. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten o günler çalışmayacak. Eski cazibesi olmayacağını düşünüyorum. Daha çok kıyafet, ayakkabı mağazalarıyla sınırlı açılış olacağını ifade ettiler. Bu ihtiyaçlar AVM'lerden karşılanmak zorunda da değil. Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Çok zorunlu olmadıkça, kapalı, yapay bir havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim. Güvenli değiller. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum"

Kuaför ve berberlerin toplumsal bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Özlü şu uyarılarda bulundu:

"Bu hizmet verilmeyince gizli gizli merdiven altı çalışmalar yapılıyordu. Bu daha büyük bir sakınca. Mesleğin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok zor. Maske kullanımı konusunda taviz verilememeli. Hem müşterinin hem hizmeti verenin maske kullanması gerekiyor. Sakal tıraşı yapılmaması lazım. Sakal tıraşı bulaş için en büyük riski oluşturuyor. Yüz bölgesinde çalışmak müşteri maske takamayacağından çok riskli"

"HER ÇORBAYA MAYDANOZ OLACAK BİR KURUL DEĞİLİZ"

Liglerin açılış tarihi hakkında konuşan Özlü, "Bana sorarsanız maçların hemen başlaması için gerekçe yok. Neden hemen başlanıyor anlayamıyorum. Bizim böyle bir gündemimiz olmadı. Federasyon kendisi böyle bir karar aldı. Bilim Kurulu Türkiye'yi yönetmiyor, bir yürütme kurulu değil, icra kurulu değil. Bizim böyle bir yetkimiz de yok. Her çorbaya maydanoz olacak bir kurul değiliz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir danışma kuruluyuz. Bu konuda bize bir şey sorulmamış ve gündeme gelmemiş" dedi.

"BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMASI GEREKTİĞİ KANAATİNDEYİM"

Bayramda hareketliliğe izin vermenin yanlış olacağını kaydeden Özlü, "Bayram Türkiye için büyük risktir. Bizim adetlerimize göre bayramda ziyaretler olur, ellerinden öper sarılır kucaklaşırız. Bunu ülke çapında düşünürseniz yaşlısı, genci birden bir patlama, bulaş zinciri oluşabilir. Tekrar başa dönebiliriz. Ben bu riskin olduğunu düşünüyorum. Bayramda sokağa çıkma yasağı olması gerektiği kanaatindeyim ama bu şu an benim kişisel görüşüm" dedi.