Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda il bazlı kısıtlamaların olabileceğini söylemişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında bayram kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"İLLERDEKİ VAKA SAYISI ETKİLİ OLACAK"

Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına karar verilmesi için henüz çok erken olduğunu dile getiren Ateş Kara,"Çok irmik bir süreç içerisindeyiz. Rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine. Yani ilden nüfus çıkışı mı olur yoksa girişi mi olur? Hepsini değerlendirmemiz lazım. Bazı illerimizde rakamın çok düşük olduğunu biliyoruz. Daha değerlendirmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta illerdeki rakamların ortaya çıkması daha değerlendirici olacak" ifadelerini kullandı.

VAKALARIN YÜKSEK OLDUĞU İLLERİ DE PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ateş Kara; İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa ve Gaziantep'te koronavirüs vakalarının yüksek olduğunu belirterek, "Ama böyle devam eder, ya da vaka azalır. Bir şey söylemek için gerçekten erken. 22-23'den sonra daha netleşmiş olur. 1 hafta öncesinden yani" diye konuştu.

OKULLARDA UYGULANABİLECEK TEDBİRLERİ PAYLAŞTI

31 Ağustos'ta açılması planlanan okullarda uygulanabilecek tedbirleri de paylaşan Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Normal kısa süreli konuşmalarımızda 1 metrelik mesafe koymamız ideal, ama karşılıklı uzun süre konuştuğumuz durumlarda 1,5 metreye çıkartacaksak çok daha ideal.

Neleri yapmamız gerekir. 2 noktadan hareket etmemiz gerekiyor. Öncellikli olarak virüsü okula sokmamız gerekiyor. Birinci kuralımız, gencimiz virüs aldıysa ateşi, ihsali, yorgunluğu olabilir. Bugünkü bulgularla bunlar çocuklarda daha ön planda. Okula gelirken tüm çocukların ateşine bakılması lazım. Ateşi varsa öncelikle Sağlık birimine göndermemiz gerekiyor. Sağlık kuruluşunda değerlendirildikten sonra ya eve ya okula öyle gelecek. Ama ateş çocuktan %40'ını yakalar %60'ında virüs varsa yakalama şansı olmayabilir. Bir çocuk özellikle kendi verilerimize baktığımızda, %90'ı evde başkasından virüsü alıyor. O zaman şunu yapmamız gerekir bizim.

AİLELERE 3 SORU

Okula gelmeden önce ailelerden her gün şöyle bir isteğimiz olacak; Bizim evimizde solunum yolu enfeksiyonu geçiren var mı? Bizim evimizde Kovid-19 hastalığı tanısı alan var mı? Solunum yolu enfeksiyonuyla, nefes darlığıyla, öksürükle hastaneye giden var mı?

Böyle birisi var dendiği anda bizim çocuğumuzun o gün okula gelmek yerine sağlık birimine gidip değerlendirilecek, ondan sonra okula gelecek. Bu şekilde bir anketle soruları sorup, o çocukların evde kalmaları ya da sağlık kuruluşuna gitmeleri sağlanacak. Eğer ateşi yok ve bu soruların hepsine de hayır diyorlarsa okula gelecekler.

Buna rağmen yüzde 1'lik 2'lik kaçış olabilir. O zaman içerideki yayılımı nasıl keseriz? İçeride yapmamız gereken en önemli şey; yoğunluğu azaltmak, çocuklar arasındaki mesafeyi 1 metrede tutmak. Ders dinlerken evet ama birbirleri ile aktivite yaparken de maskeli olmalarını sağlamak lazım. Eğer ortak alanlarda, kapalı alanlarda hep şunu düşünmek lazım. Hep aynı sınıf, aynı grup ve öğretmenleriyle. Bu sefer 4 metrekarelik alanı uygulamamız lazım.

Bizim bunlar olmadan hiçbir şekilde hareket etmememiz lazım. Belki şöyle olabilir, 3 gün ve 3 gün. 3 gün okullarda çocuklarımızın bir grubu aktif olur, aynı sınıfın diğer grubu da 2. 3 gün de aktif olur. Yani pazartesi, salı, çarşamba bir grup. Perşembe, cuma, cumartesi bir grup şeklinde olabilir. Önümüzdeki dönemin riski olduğunu biliyoruz."