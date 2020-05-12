Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, TFF'nin liglerin yeniden başlamasına yönelik kararıyla ilgili, "Sporcuların taramasının çok sık yapılması ve hijyen kurallarının çok sıkı olmasıyla oynanabilir" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçtiğimiz mart ayında ertelenen futbol liglerinin 12 Haziran'da başlatılacağını duyurmuş, ardından da "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün kalan kısmı yayımlanmıştı.

TFF'nin kararı bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanırken bazıları da destek verdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'de futbol liglerinin 12 Haziran'da başlatılması kararını Independent Türkçe'ye değerlendirdi.

Bilim Kurulu'nun liglerin başlangıcıyla ilgili alınan kararda bir müdahalesi bulunmadığını kaydeden Yamanel, "Bilim Kurulu'nda bu yönde bir görüşme olmadı. Şahsi fikrim, ligler başlayabilir. Başlayacaksa seyircisiz oynanacak ya da çok az seyirci gelebilir. Özellikle futbolcuların taramalarının çok sıkı yapılması lazım ve hijyen kurallarına dikkatle uyulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yamanel, TFF'nin ligleri başlatma kararının Bilim Kurulu'nun önüne gelmesi durumunda bilimsel veriler ışığında durumun değerlendirileceğini aktardı.

"FUTBOLCULARA ÇOK SIK TARAMA YAPILMALI"

Bazı teknik direktörlerin "Futbolcular oynamaktan korkuyor" açıklamaları için de yorum yapan Yamanel, "Tedbirler sıkı alınırsa bir problem olacağını tahmin etmiyorum. Almanya'da ligler başlıyor ve biz Almanya'dan daha iyi durumdayız. Futbol çok temaslı bir oyun. Bu yönden futbolculara çok sık tarama yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Almanya'da son verilere göre 172 bin 576 Kovid-19 vakası tespit edilirken 7 bin 661 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre 139 bin 771 vaka, 95 bin 780 iyileşen hasta toplamda 3 bin 841 hayatını kaybeden hasta bulunuyor.

(Kaynak: Independent Türkçe)