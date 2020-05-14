Bilim Kurulu üyesini çileden çıkaran görüntü: Boşuna mı konuşuyoruz, o zaman istifa edelim

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğu olan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, vatandaşların AVM'lere akın etmesine isyan etti.

"İSTİFA EDELİM, PROGRAMLARA ARTIK ÇIKMAYALIM"

Riskin hala devam ettiğini ve insanların AVM'le akın etmelerine bir anlam veremediğini belirten Ünal, "Siz de ben de istifa edelim, programlara artık çıkmayalım. 1 buçuk aydır topluluk olan yerlere gitmeyin ve AVM'lerin oluşturacağı risklerden bahsediyoruz. İlk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 milyon kişi buralara gidiyor" dedi.

"BAZEN BOŞUNA MI KONUŞUYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamasının devamında AVM'lerde dükkanların çoğunun kapalı olduğunu vurgulayan Ünal, "Sinema yok, yiyecek yok, dükkanların çoğu kapalı... Ona rağmen 1 milyon kişi neden gitti oraya. Ben inanın anlayamıyorum ve bazen biz boşuna mı konuşuyoruz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.