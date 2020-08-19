Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

21 EYLÜL'DE OKULLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILABİLİR Mİ?

Bilim Kurulu toplantısında özellikle vaka sayısındaki artış ve yeni tedbirler ele alınacak. 31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar 21 Eylül'e ertelendi. Peki 21 Eylül'de okullar yüz yüze eğitime açılabilir mi? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'ndan da bu duruma yönelik kararlar alınması bekleniyor.

VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR MI?

Bakan Koca'nın bazı şehirlerdeki vaka sayısındaki artışa yönelik grafikler paylaşması da öngörülüyor.

Özellikle vaka artışının yanı sıra tedavi protokolünün de gündeme gelmesi planlanırken hastanelerdeki durumların da değerlendirilmesi bekleniyor. Özellikle kış aylarına girerken hastanelerde bir yığılma olur mu? Bu çalışmanın Bilim Kurulu'nda ele alınması yine beklenen başlıklardan birisi.