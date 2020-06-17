Bilim Kurulu önerisiyle İstanbul, Ankara ve Bursa'ya maskesiz sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelesinde geldiği aşamayla ilgili bilgilendirmede bulundu. Koca, salgın kapsamında alınan tedbir kararlarından olan maskesiz sokağa çıkma yasağının 3 büyük kentte de uygulanabileceğini söyledi.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, maske yasağının İl Hıfzıssıha Kurulları tarafından verebileceğini belirterek, "Kontrollü sosyal hayat dediğimiz bu yeni normalin, yani normalleşme döneminin en önemli kontrol mekanizması 1,5 metreden aşağı olmayan mesafe, maske ve el hijyeni. Dolayısıyla biz hayatın devam ettiğini ama bu hayatın kontrollü olmak zorunda olduğunun altını çiziyoruz. Bu virüs insandan insana bulaşıyor. Gerekli tedbirlere uyulabilirse tehdit de ortadan kalkmış olur. İl Hıfzıssıha Kurullarımız bölgesel illerinde salgının seyrine göre her türlü tedbiri alma noktasında yetkililer." dedi.

"3 BÜYÜK İL İÇİN MASKE YASAĞI GELEBİLİR"

Koca, 45 ilde uygulanan yasağın kapsamının artırılabileceği sinyalini vererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda maske kullanımıyla ilgili şu an 45 ilde gerekli görüldüğü için bu karar alındı. Benzer şekilde ilave olabilecek illerimiz de olabilir. Bunlardan 3 tanesi için Bilim Kurulu'nun önerisi oldu: İstanbul, Ankara ve Bursa. İstanbul'da artış çok ciddi olmamakla birlikte tedbir amaçlı alınmasını Bilim Kurulu önermiş oldu. Özellikle şu dönemde uygulamada maske zorunluluğu olmasına rağmen birçok ilimizde ve kapalı alanda bunun sağlanmadığını görüyoruz. Bu noktada sağlanmayan illerimizde veya ortamlarda, topluluklarda, kültürel, sosyal etkinliklerde bu vaka sayılarının arttığını çok net görüyoruz. Vatandaşımızdan ısrarla ricamız, maske, mesafe ve el hijyenine olabildiğince dikkat etmeleri noktasında 83 milyon olarak gayret içinde olmamız gerekir."

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN 45 İL

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.