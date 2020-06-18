LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için sokağa çıkma yasağı önerisi! Son kararı Erdoğan verecek

Yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS ve YKS sınavları koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşecek. 20 Haziran'da LGS ve 27 Haziran'da YKS sınavları yapılacak. Bilim Kurulu dün gerçekleştirilen toplantıda, sınav saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması tavsiyesinde bulundu. Sağlık Bakanı Koca, durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Son kararı Erdoğan verecek.

BİLİM KURULU: SINAV SAATLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANSIN

Hem LGS hem YKS ile ilgili sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulunun bir yaklaşımı ve önerisi bulunduğunu aktaran Koca, "Güvenli yapılması için her türlü tedbirlerin alınması noktasında hem rehber yayımlandı hem ilgili birimlere hangi tedbirlerin alınması gerektiği de hatırlatılmış oldu. Bugün için ilave olarak şunu söyleyebilirim. Her iki sınav için Bilim Kurulunun, özellikle sınava giriş ve çıkış saatleri olmak üzere bu sınava daha güvenilir bir şekilde gelişlerini sağlamak üzere tedbir alınması, gerektiğinde sokağa çıkma dahil olmak üzere, o saatlerle ilgili bir önerisi oldu.

"CUMHURBAŞKANI'NA İLETTİM"

Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza bu öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ve bu anlamda her iki sınavın giriş ve çıkışlarının güvenli bir şekilde yapılması yönünde, uygulamanın yapılmasının talimatını vermiş oldular. Bununla ilgili uygulamayı da nasıl olması, hangi saatler arasında olması gerektiğiyle ilgili öğrencinin yanında en fazla iki kişi olmak kaydıyla İçişleri Bakanlığımız zannediyorum bugün açıklama yapmış olurlar."

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

"Toplum Bilimleri Kurulunun ilk toplantısında neler konuşulduğu ve Kurulun YKS ile LGS'ye yönelik öğrencilere tavsiyelerinin neler olduğu" sorusuna karşılık Koca, Toplum Bilimleri Kurulunun toplandığını ve kendisinin başkanlığında da toplantılar yapıldığını, salgının toplumdaki psikolojik ve sosyolojik etkilerini görmek anlamında birtakım çalışmalar yapıldığını anlattı.

Koca, "Önümüzdeki günlerde bu çalışmanın sonuçlarıyla ilgili açıklamaları olmuş olacak. Bununla ilgili gelecek hafta yer yer yapmaya başlarlar diye düşünüyorum" diye konuştu.