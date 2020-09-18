Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Ülkenin önde gelen bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, yeni tip koronavirüsün eskisine oranla alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı açıklandı.

POTANSİYEL BİR AŞI UZUN SÜRE ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmacılar, bu durumun daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyondan korunacağını gösterdiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'de Royal Society adlı bilim kuruluşu, ülkenin önde gelen virologlarından oluşan SET-C (Science in Emergency Tasking - Kovid-19) görev gücü tarafından tarafından yapılan yeni araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Çalışmada, yeni tip koronavirüsün pandeminin zirve yaptığı Mart-Mayıs arası dönemine göre alışılmadık derecede yavaş bir oranda mutasyona uğradığı belirtildi. Araştırmacılar, şu ana kadar koronavirüsün genetik kodunda yapılan değişikliklerin hiçbirinin onu daha bulaşıcı veya şiddetli hale getirmediğini açıkladı.

Bilim insanları, koronavirüsün mutasyonundaki yavaşlamanın daha önce hastalığa yakalanmış kişilerin yeniden enfeksiyona karşı korunacağı anlamına geldiğini ve potansiyel bir aşının uzun süre etki sağlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

VİRÜSÜN DAHA FAZLA BULAŞICI OLDUĞU TEORİSİNİ ÇÜRÜTTÜ

Daha önce farklı bilim insanları, koronavirüsün mutasyona uğradığını ancak daha az şiddetli ancak daha bulaşıcı hale geldiğini öne sürmüştü. Ancak Royal Society araştırmacıları, son bulguların ışığında bu teoriyi kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırdığını açıkladı.

"ARTIK KOVİD-19'U TEŞHİS ETMEK VE TEDAVİ ETMEK DAHA KOLAY"

Konuyla ilgili açıklamaya yapan çalışmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Geoffrey Smith, "Yeni tip koronavirüsün şu ana kadar oldukça kararlı olduğunu kanıtlamış olması iyi bir haber, çünkü bir hastalığı tespit etmek ve tedavi etmek daha kolay, oldukça sabit bir hale geldi. Tüm genom dizileme, yalnızca birinin enfekte olduğunu anlamamıza değil, aynı zamanda virüsün türünü kesin olarak tanımlamamıza ve böylece enfeksiyonun muhtemelen nereden geldiğini bulmamıza olanak tanıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan araştırmacılar, yavaş bir mutasyon oranının bile virüsün belirli ilaçlara direnç geliştirmesine neden olabileceğini ancak virüsün şu anki görünümünde, hastalığın daha şiddetli veya bulaşıcı hale gelmediğinden emin olduklarını açıkladı.

Çalışmanın bir parçası olarak, uzmanlar virüsün İngiltere'deki kökeni inceledi ve virüsün en yakın akrabasının Çin'de bulunan RaTG13 adlı bir yarasa koronavirüsü olduğunu buldular. Bununla birlikte ,araştırmacılar iki virüsün genetik kodunun yüzde 97 oranında aynı olduğunu ancak, viral genetik materyal söz konusu olduğunda bunun büyük bir fark olduğunu söyledi.

KORONANIN ÇİN'DEKİ BİR LABORATUVARDA YARATILDIĞI İDDİASI KOMPLO TEORİSİNDEN İBARET

Araştırmacılar, bu yüzden yeni tip koronavirüs ile diğer koronavirüsler arasındaki farkın, laboratuvarda yapılmış ve kasıtlı olarak serbest bırakılamayacak kadar büyük olduğunu ve virüsün Çin'deki bir laboratuvardan çıktığına dair iddiaların yalnızca komplo teorisi olduğunu bildirdi. Royal Society araştırmacı çalışmalarının virüsün insanlara doğrudan yarasalardan veya bir aracı memeli konakçı yoluyla atladığını ve mutasyondaki yavaşlamasının onun doğal bir virüs olduğunu kanıtladığını söyledi.