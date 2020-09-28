Bilim insanları bu meyve karşısında şaşkın: "İlk kez böyle bir şey görüyorum, bu mutasyon olabilir"

Şeftali ile elma herhangi bir aşılama olmadan aynı dalın sürgününde yetişti

ADIYAMAN - Adıyaman'da herhangi bir aşılama olmadan şeftali ağacının aynı dalındaki sürgünde şeftali ile elma yetişti. Bilim insanları bu durumu 'mutasyon' olarak değerlendiriyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak'a ait bahçesi de inanılması güç tabiat olayı yaşandı. Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftali aynı sürgünde aynı anda yetişti. Şeftali ağacında aşılama olmadan elma yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı.

Doğal yollar ile ortaya çıkan bu durum görenleri hayrete düşürüyor. Aynı dal üzerinde aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye sahibi gözü gibi bakıyor.

Ortaya çıkan bu durumu "Allah'ın hikmeti" olarak değerlendiren Mahmut Toprak, "Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında, bir elma, birde elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Buda Allah'ın bir hikmetidir" dedi.

Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket, bu durumun alışıla gelmiş bir durum olmadığın belirterek, "Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik. Onlarında yorumlarını aldık. Büyük bir ihtimalle bir mutasyon görülüyor. Zaman zaman sert kabuklularda, sert çekirdeklilerde ve yumuşak çekirdeklilerin birbirleriyle aynı ağaçta görüntülerini görebiliyoruz. Bunlar tabiatta görebildiğimiz şeyler. Ancak farklı türlerin aynı sürgün üzerinde aynı ağaç üzerinde görülmesi çok alışılagelmiş bir şey değil. Ben ilk defa görüyorum. Hocalarımızda bunun mutasyon olabileceği görüşündeler" diye konuştu.