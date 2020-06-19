4 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! Toplam sayı 54 oldu

1 Haziran'da atılan normalleşme adımları sonrasında yeniden artışa geçen korona virüsü vaka sayıları nedeniyle maske takma zorunluluğu getirilen iller arasına Çanakkale, Samsun, Bilecik ve Erzincan da eklendi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında dün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek.

ÇANAKKALE'DE MASKESİZ DOLAŞMAK YASAKLANDI

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.Kararda şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi."

BİLECİK'TE DE YASAK GELDİ

Bilecik'te, pazartesi gününden itibaren uygulanmak üzere vatandaşların maskesiz sokağa çıkması yasaklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandığı aktarıldı. Kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından bazı kararların alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilecik ili ve tüm ilçelerinde kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında ve ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olmasına, Bilecik ili ve tüm ilçelerinde maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşlarımızın, iş yerlerinin ikaz edilmesine, içinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."

BİR KISITLAMA HABERİ DE SAMSUN'DAN

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, maske takma zorunluluğunun 20 Haziran Cumartesi saat 8.00 itibariyle gerçekleştirileceği, Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise maske takma zorunluluğunun 22 Haziran Pazartesi itibariyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

CEZASI 900 TL

22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.

MASKESİZ DIŞARI ÇIKILAMAYAN İL SAYISI 54'E YÜKSELDİ

Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'ye yükseldi. Maske kullanımının zorun olduğu iller şu şekilde:

İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak.