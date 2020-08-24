Bilal Hancı Sevdanın Böylesi şarkı sözleri | Bilal Hancı kimdir, nereli, kaç yaşında?
Geçtiğimiz hafta yeni şarkısıyla gündeme gelen Bilal Hancı Youtube'da izlenme rekoru kırıyor. Bilal Hancı 1 hafta içerisinde 11 milyon izlenme aldı. Peki yeni şarkısı 'Sevdanın Böylesi' sözleri nelerdir, şarkı sözü nedir?
Kafalar kanalının üyelerinden birisi olan Bilal Hancı aynı zamanda şarkıcılık da yapıyor. Son çıkardığı sevdanın böylesi şarkısı çok beğeni aldı ve şarkının sözleri çok merak edildi. Peki Sevdanın Böylesi şarkısının sözleri nelerdir?
BİLAL HANCI KİMDİR?
Bilal Hancı 8 Eylül 1989 yılında dünyaya gelmiştir. Doğma büyüme aslen Trabzonludur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Bilal Hancı aynı zamanda müzikle de ilgileniyor. Bilal Hancı, Kafalar kanalının 3 üyesinden birisidir. Aynı zamanda şarkıcılık da yapmaktadır. Son çıkardığı Sevdanın Böylesi şarkısı çok beğeni toplamıştır ve uzun bir süre Youtube Trend 1'de kalmıştır.
Bilal Hancı doğum tarihi : 8 Eylül 1989
Bilal Hancı kaç yaşında : 31 yaşında
Bilal Hancı aslen nereli : Trabzon
Bilal Hancı mesleği ne : Youtuber - Müzisyen
Bilal Hancı tuttuğu takım : Trabzonspor
Bilal Hancı boyu kaç : 1,77 metre
Bilal Hancı kilosu kaç : 76 kg
Bilal Hancı burcu ne : Başak
SEVDANIN BÖYLESİ ŞARKI SÖZLERİ
Yar senden başkasının gözlerine bakamam
Sevmesen bile beni yüreğimden atamam
Yar senden başkasının gözlerine bakamam
Sevmesen bile beni yüreğimden atamam
Dünyanın hilesini, kaderin silesini
Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini
Dünyanın hilesini, kaderin silesini
Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini
Senin güldüğün aşka, ben emek verdim emek
Verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek
Senin güldüğün aşka, ben emek verdim emek
Verdiğim emeklerin hepsi boşaymış demek
Dünyanın hilesini, kaderin silesini
Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini
Dünyanın hilesini, kaderin silesini
Yaşayıp ne edeyim, sevdanın böylesini