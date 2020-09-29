Biden: Trump yönetimi, Türkiye'den Dağlık Karabağ krizinin dışında kalmasını talep etmeli

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından Azerbaycan ve Ermenistan ile ilgili yaptığı açıklamada, Trump yönetimine çağrıda bulundu. Biden, Trump yönetimine tansiyonun düşürme çağrısında bulunurken, "ABD, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.

Demokrat aday Biden, Reuters'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çekilmeli" başlıklı haberini alıntılayarak Trump yönetimine çağrıda bulundu.

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Biden, "Dağlık Karabağ içinde ve çevresinde hızla artan kayıplarla birlikte, Trump yönetiminin tansiyonu düşürmek için Ermenistan ve Azerbaycan liderlerini derhal tansiyonu düşürmeye çağırması gerekir" dedi.

Biden paylaşımında, "ABD ayrıca, Türkiye gibi başka ülkelerinde bu çatışmanın dışında kalmasını talep etmelidir." ifadelerini kullandı.